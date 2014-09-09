金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

路透9月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收跌0.68%，报1,087.54点。

中国股市：沪综指震荡近收平，短期面临技术性调整压力

香港股市：逢假休市。

中国汇市：创纪录顺差令中间价暴涨，人民币顺势收创半年新高

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拉美股市：巴西股市下跌，因穆迪称未来几年可能下调巴西债信评等，原因是经济成长缓慢。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.87%，报58,676.34点。

拉美汇市：拉美货币走软，因投资人改变对美国利率前景的展望

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南非股市：小幅上涨，因兰特下跌促使投资者买进矿业股及其他海外业务较多的个股。指标Top-40绩优股指数 上涨0.3%至46,344点。综合指数 升0.19%，报51,707点。

南非汇市：兰特兑美元下挫1%，因南非经常帐赤字扩大

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印度股市：从上日的纪录高位回落，因投资者选择对最近表现较好的个股进行获利了结，如Oil and Natural Gas 。指标BSE指数 收跌0.2%，报27,265.32点，周一曾触及历史高点27,354.99点。NSE指数 收盘下滑0.26%，报8,152.95点，上日触及新高8,180.20点。

印度汇市：印度卢比遭遇逾一个月最大单日跌幅，因美联储公布一份报告后投资者回补美元空头，同时国内股市下跌也损及人气。印度卢比兑美元 收报60.60/61，跌幅达到0.5%，为8月6日以来最大单日跌幅。周一收盘价为60.29/30。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.09%，报1,246.640点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.21%，报677.90点。