日韩经济指标预测--9月10日-9月17日****

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月10日(三) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负13.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,037 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,107 9月11日(四) 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.4% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.4% 9月12日(五) -- 韩国央行利率决定 9月 2.25% 2.25% 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.2% 产能利用率指数 7月 -- -3.3% 9月15日当周 9月14日(日) 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -9.4% 进口价格(较上年同期) -- -8.5% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要经济指标公布 9月16日(二) 暂无重要经济指标公布 9月17日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正20 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 逆差9,640 出口(较上年同期) -- +3.9% 进口(较上年同期) -- +2.3%(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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