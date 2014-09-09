《美国上市公司业绩公布日程表》--9月10日至9月17日

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
汤森路透9月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月11日 BMO Q2 2014 The Kroger Co. 0.69 22 0.60
9月12日 BMO Q1 2015 Darden Restaurants 0.31 23 0.53
9月17日 11:30 Q1 2015 联邦快递(FedEx) 1.94 23 1.53
9月17日 BMO Q3 2014 Lennar Corp 0.67 22 0.54
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)