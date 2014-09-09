《美国上市公司业绩公布日程表》--9月10日至9月17日

纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)