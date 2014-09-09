《全球汇市》澳元暴跌至五个月低点，美元全面走强

英镑亦稍作歇息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元 持稳在1.6105美元，之前曾创下10个月低位1.6060美元。

美元指数 从14个月高位84.519回落至84.143。但仍和2013年高位84.753相去不远，若升破该水准，将上看2010年中以来高位。