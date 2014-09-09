《全球汇市》澳元暴跌至五个月低点，美元全面走强

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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英镑亦稍作歇息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元 持稳在1.6105美元，之前曾创下10个月低位1.6060美元。
美元指数 从14个月高位84.519回落至84.143。但仍和2013年高位84.753相去不远，若升破该水准，将上看2010年中以来高位。
交易员表示，由于亚洲盘欠缺推动市场的数据，因此当前美元走坚的基调可能持续主导走势。
周四新西兰央行利率决议、澳洲就业数据及中国通胀数据将是市场关注焦点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2942 1.2935 +0.05 -5.84 1.3745
美元/日圆 106.15 106.18 -0.03 +0.81 105.30
欧元/日圆 137.38 137.34 +0.03 -5.08 144.73
美元/瑞郎 0.9326 0.9329 -0.03 +4.46 0.8928
英镑/美元 1.6116 1.6105 +0.07 -2.66 1.6556
美元/加元 1.0973 1.0979 -0.05 +3.32 1.0620
澳元/美元 0.9209 0.9200 +0.10 +3.32 0.8913
新西兰元/美元 0.8253 0.8244 +0.11 +0.57 0.8206
澳元/日圆 97.750 97.690 +0.06 +4.16 93.850
新西兰元/日圆 87.610 87.530 +0.09 +1.39 86.410
英镑/日圆 171.07 171.00 +0.04 -1.87 174.33
澳元/新西兰元 1.1150 1.1153 -0.03 +2.78 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/张荻/戴素萍 审校 白云/许娜/王兴亚)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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