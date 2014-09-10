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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 08:23 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料减少，馏分油库存可能上升

路透9月9日 - 路透周二针对九名分析师的调查显示，9月5日止当周的美国商业原油和汽油库存料有所下降，馏分油库存可能上升。

分析师平均预计，上周原油库存下降110万桶；馏分油库存上升60万桶，汽油库存下降20万桶。

美国能源部下属能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布一周库存报告，路透调查是在此之前进行的。

EIA上周公布，8月29日止当周美国原油库存降幅小于预期，汽油库存也有所减少，而馏分油库存意外增加。

Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示，“数据料将显示，原油供应量自上周公布的小幅减少之后继续缓慢下降。原油日进口量可能已回落至760万桶左右。”

分析师预计，上周的炼厂产能利用率下降0.4个百分点至92.9%。此前一周为下降0.2个百分点至93.3%。

API周二晚间公布，美国最近一周原油库存减少190万桶，至3.591亿桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加29万桶。

API的数据显示，原油日进口量下降42.3万桶，至730万桶。

汽油库存增加71.9万桶；馏分油库存增加170万桶。

API称，炼厂产能利用率下降1.1个百分点至92.1%。

根据瑞信周一发布的一周报告，9月5日止当周，美国地区炼油利润率平均上升3.68%，四个地区的炼油利润率均有所上升。

本调查中各项数据的均值都剔除了最高和最低预估值。在最高或最低值不止一个的情况下，只剔除一个数值。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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