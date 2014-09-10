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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 08:36 BJT

意大利经济：总理伦齐将今年经济成长率预估下调至大约为“零”

GDP计算方式的调整或许可以有助于让意大利今明两年的赤字符合规定。不过，伦齐表示，预计修正的影响很小。

意大利统计局(ISTAT)周二表示，已对2011年GDP数字进行了修正，预算赤字与GDP之比从原先公布的3.7%降至3.5%。

ISTAT发言人表示，GDP的调整也会改善之后几年意大利的赤字与GDP之比，不过无法说明改善多少。

2012年和2013年的赤字与GDP之比刚好是3.0%，符合欧盟预算上限的规定。

政府已承诺今年要继续将赤字控制在3%上限内，尽管意大利经济危机拉长导致公共财政的压力增大。

ISTAT将在9月22日公布修正后的2009-13年每年赤字与GDP之比。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 郑茵)
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