中国国企：国企改革顶层方案料年内出台，改革和投资高潮将至--报载

路透上海9月10日 - 中国证券报周三报导，随着新一轮国企改革正在各地区加速试点推进，业界期盼的深化国企改革顶层设计方案及配套实施细则也正孕育成型。权威人士表示，根据中央深化改革小组2014年深化改革工作计划，多项涉及到国资领域改革的意见今年必须出台。

据权威人士介绍，有关意见或方案包括：深化国有企业改革指导意见、国有资产管理体制改革总体方案、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案、界定不同中央企业功能的方案、中央企业布局和结构调整方案、国有企业加快发展混合所有制经济的意见。此外，还有完善中央企业分类考核、完善国有企业公司法人治理结构及石油天然气体制改革等。 业内人士指出，指导改革的大方案出台后，改革和投资高潮将很快形成，积累很久的矛盾将迎刃而解，蓄积很长的动力会集中爆发。改革将出现全面开花的局面，在混合所有制、资本经营公司、职工持股等问题上会出现很大突破。

据上述权威人士介绍，目前国企深化改革意见已经报给深化改革小组，如果各方没有什么意见，国资委是希望越快越好，今年年底前出台应该是问题不大的。

在配套细则方面，包括发改委牵头的混合所有制经济意见，财政部牵头的国有资本预算、国有经济布局结构调整意见，国资委牵头的国企分类改革意见目前都已成型，正在进行讨论和征求各方意见。

“目前试点企业以及地方国资改革在一些原则性的问题上还处于拿不准的状态，都在等着顶层方案的出台，如果今年下半年方案能够如期出台，将对国企改革进程带来极大的推动，掀起一轮国企改革高潮。”中国企业研究院首席研究员李锦表示。

他指出，目前在推进国企改革的进程中还存在三方面的问题亟待解决。首先要解决国企分类的问题，分类不清容易陷入一刀切，造成不公平和不合理。其次是资本结构重组和经济结构的调整。分类清楚后，哪些企业合并重组，哪些企业改组成投资经营公司，如何平衡和调整各方利益等方面是问题的核心。三是要防范国有资产的流失。防范国有资产流失已经成为此轮改革的标准之一，成为衡量改革成败的关键。