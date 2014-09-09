《香港报摘》--经济日报9月10日

* 头版头条：

--市传阿里巴巴IPO-BABA.NIPO国际配售已录得数倍超额认购，投资者认为就算上限定价都要抢货，带动环球科网股气氛，但预期主要竞争对手腾讯 在资金“换马”下股价受压。

* 其他：

--中国建材 主席宋志平接受专访时透露，公司正拟透过引资，减债并壮大实力，在水泥行业形成寡头垄断。

--香港保监处回应查询时指出，第二季新造人民币保单保费为19亿元，按季下跌44%；以数目计亦按季减少31%至10,488张。

--中国工商银行 获英国审慎监管局（PRA）及金融行为监管局（FCA）批准在伦敦开设分行，成为首家在伦敦获开设分行资格的内地银行。

--中国农业银行 宣布，原本在该行担任执行董事、副行长及董事会战略规划委员会、“三农”金融发展委员会委员职务的郭浩达，因为工作需要而呈辞，由即日起生效。（完）

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