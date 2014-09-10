欧洲经济：不能依赖德国慷慨解囊，而应走改革道路--德财长朔伊布勒

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林9月9日 - 德国财长朔伊布勒周二断然拒绝要德国政府增加支出以促进欧元区经济的呼声，他在议会表示，痛苦的结构性改革是欧洲经济恢复增长的最佳途径。
法国和意大利等欧元区伙伴国正不断对柏林施压，要求德国慷慨解囊，增加公共投资。
由于担心欧洲也遭遇类似日本的通缩风险，欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行总裁德拉吉目前也在作同样呼吁。
然而，朔伊布勒在德国下议院发表预算讲话时强调，应该让各国做好自己“份内的”改革工作，并表示增加公共投资的好处并没有那么大。
“我们绝不能让自己沉浸在幻想中，认为可以用越来越多的公共资金、甚至更高的赤字来解决我们的问题，”他说。
“欧洲现在呼吁动用更多的公共资金并增加赤字和负债，这会让人误入歧途。经济增长和就业不能通过提高赤字来获得--否则，我们现在根本也不会面临问题。”
目前德国自身对于国内经济状况的担忧也不断升温，一些经济学家认为，10年来德国对道路、桥梁、工厂和学校的投资不足，正开始显露出弊端。
统计数字显示，目前德国全年总投资水平约为国内生产总值(GDP)的17%，低于其它工业化国家约21%的平均水准。
有鉴于此，朔伊布勒和德国经济部长加布利尔一直在寻找办法鼓励德国民间部门增加投资。预计朔伊布勒还将在本周稍晚的米兰欧洲财长会议上，同法国财长萨潘(Michel Sapin)拿出一份促进投资的联合提案。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应