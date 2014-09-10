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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

**上海证券报**

--中国铁路总公司有关负责人表示，今年1至8月份，全国铁路完成的固定资产投资已超过年度计划的50%，完成年度计划的比例是近年来最好的。按照目前的工作进度，年内完全可以确保全国铁路建设目标的实现。

**证券时报**

--深圳市住房和建设局公布征求意见稿，拟规定经适房权利人取得经适房完全产权或上市交易应当按照50%的比例缴纳增值收益，增值收益款纳入深圳市保障性住房专项资金。

**21世纪经济报 道**

--中外运长航集团一位高管透露，招商局集团与中国外运长航集团已签署协议，将合作设立VLCC油轮合资公司。其中招商局占股51%，中外运长航占股49%，注册资本11.1亿美元，运力规模将跃升至国内第一。

--中国储备粮管理总公司发文称，应建立粮食储备总量、谷物储备、油脂油料三条储备保障线，确保粮食安全。文章并建议，到2020年，国家粮食储备库存消费比达到20%，小麦、稻谷、玉米三大谷物品种储备应占85%左右，油脂油料库存消费比应达到25%左右。

**每日经济新闻**

--上海市政府昨日发布了市管干部提任前公示。现任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理的杨德红，拟任国泰君安证券股份有限公司总裁。

**金融时报**

--全国首单碳排放权质押贷款项目在武汉签约。企业利用自有的碳排放配额获得银行4,000万元人民币的押贷款。湖北碳排放权交易中心为融贷双方提供质押物登记存管和资产委托处置服务。

--中国金融期货交易所董事长张慎峰撰文称，要重点做好推动商业银行参与国债期货市场、尽快上市10年期国债期货、开展国债充抵期货保证金等几个方面，推动国债期货市场发展。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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