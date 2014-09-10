《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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**上海证券报**
--中国铁路总公司有关负责人表示，今年1至8月份，全国铁路完成的固定资产投资已超过年度计划的50%，完成年度计划的比例是近年来最好的。按照目前的工作进度，年内完全可以确保全国铁路建设目标的实现。
**证券时报**
--深圳市住房和建设局公布征求意见稿，拟规定经适房权利人取得经适房完全产权或上市交易应当按照50%的比例缴纳增值收益，增值收益款纳入深圳市保障性住房专项资金。
**21世纪经济报 道**
--中外运长航集团一位高管透露，招商局集团与中国外运长航集团已签署协议，将合作设立VLCC油轮合资公司。其中招商局占股51%，中外运长航占股49%，注册资本11.1亿美元，运力规模将跃升至国内第一。
--中国储备粮管理总公司发文称，应建立粮食储备总量、谷物储备、油脂油料三条储备保障线，确保粮食安全。文章并建议，到2020年，国家粮食储备库存消费比达到20%，小麦、稻谷、玉米三大谷物品种储备应占85%左右，油脂油料库存消费比应达到25%左右。
**每日经济新闻**
--上海市政府昨日发布了市管干部提任前公示。现任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理的杨德红，拟任国泰君安证券股份有限公司总裁。
**金融时报**
--全国首单碳排放权质押贷款项目在武汉签约。企业利用自有的碳排放配额获得银行4,000万元人民币的押贷款。湖北碳排放权交易中心为融贷双方提供质押物登记存管和资产委托处置服务。
--中国金融期货交易所董事长张慎峰撰文称，要重点做好推动商业银行参与国债期货市场、尽快上市10年期国债期货、开展国债充抵期货保证金等几个方面，推动国债期货市场发展。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应