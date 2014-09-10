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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:38 BJT

《独家新闻》道达尔拟出售旗下蓝丁胶制造公司Bostik--消息

路透伦敦9月9日 - 消息人士向路透表示，欧洲第二大石油企业道达尔 ，迫于股东要求改善现金流和提高派息的压力，正在寻求出售蓝丁胶制造商Bostik。

这些消息人士称，出售Bostik的交易可使道达尔获得至多20亿欧元(约合26亿美元)资金。因为此事尚未公开，消息人士要求匿名。Bostik制造的粘合剂和密封剂，用于飞机零部件、建筑材料、纸尿裤等各类产品。

公司发言人称，“道达尔对市场传闻不予置评。公司经常会收到针对旗下专业化工子公司的收购意向，包括Bostik；道达尔会从公司和工人利益出发研究这些收购意向。”

Bostik在2012年的销售额为15.5亿欧元，在全球40多个国家有超过4,800名雇员。消息人士称，在价值超过200亿美元的全球粘合剂和密封剂市场上，出售Bostik的计划可能会引起多个买家的兴趣。

他们说，出售计划可能会吸引到汉高 、H.B. Fuller 、Sika 、3M 、陶氏化学 、Momentive 、RPM 、道康宁(Dow Corning) 和Konishi 等同业对手的注意。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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