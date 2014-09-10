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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:13 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月10日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在出席达沃斯论坛时表示，有信心实现全年主要预期经济目标，继续保持宏观政策的连续性稳定性。

* 其他:

--权威人士透露，多项涉及到国资领域改革的意见今年必须出台。具体将包括：深化国有企业改革指导意见、国有资产管理体制改革总体方案、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案等。

--中证报评论文章认为，持续低迷的进口是导致贸易顺差持续扩大的主要原因，短期内这种趋势料难改变。

--银监会主席尚福林表示，未来要推动银行业加强负债质量管理。银监会将研究制定商业银行负债管理和评价办法，有效评估商业银行负债质量，加强负债质量管理。

--据悉，位于新疆的喀什综合保税区方案现已完成会签并得到有关部门批复，预计方案将于近期公布。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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