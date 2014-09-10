《中国报摘》--中国证券报9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在出席达沃斯论坛时表示，有信心实现全年主要预期经济目标，继续保持宏观政策的连续性稳定性。
* 其他:
--权威人士透露，多项涉及到国资领域改革的意见今年必须出台。具体将包括：深化国有企业改革指导意见、国有资产管理体制改革总体方案、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案等。
--中证报评论文章认为，持续低迷的进口是导致贸易顺差持续扩大的主要原因，短期内这种趋势料难改变。
--银监会主席尚福林表示，未来要推动银行业加强负债质量管理。银监会将研究制定商业银行负债管理和评价办法，有效评估商业银行负债质量，加强负债质量管理。
--据悉，位于新疆的喀什综合保税区方案现已完成会签并得到有关部门批复，预计方案将于近期公布。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应