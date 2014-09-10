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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:22 BJT

《香港报摘》--信报9月10日

* 头版头条：

--阿里巴巴IPO-BABA.N首日路演已火速录得超额认购，原预计500人出席首场于纽约的投资者推介会，最后涌进近1,000人。

* 其他：

--中国南车 董事长郑昌泓接受专访时透露，已把全年新签海外订单目标提升至40-50亿美元，原订为30亿美元，主要来自非洲、中亚及中东地区；目标于2015年年底海外市场占整体订单15-20%。

--市场消息透露，中国城市银行锦州银行及盛京银行计划于第四季在香港上市，内地污水处理服务商强泰环保已向港交所递交资料申请挂牌上市。

--四环医药 称，自主研发的1.1类专利创新药“盐酸泰乐地平”已获得国家药监局颁发临床试验批件，该新药亦已在中国、美国、欧洲及日本申请专利。

--恒大地产 首8月销售金额按年升40.4%至900.1亿元，累计完成全年目标的81.8%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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