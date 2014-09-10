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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月10日-9月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间     国家     规模        发行细节
 9/10             美国                 发售10年期公债
 9/10             德国     50亿欧元    标售10年期联邦债券
 9/10             意大利               标售国库券
 9/11             美国                 发售30年期公债
 9/11             日本                 标售三个月期贴现国库券
 9/11             日本                 标售五年期公债
 9/11             意大利               标售中长期公债
 9/15    1350     法国                 标售国库券(BTF)
 9/16             西班牙               标售三个月和九个月期国库券
 9/17             德国     40亿欧元    标售两年期联邦债券
 9/17             日本                 标售12个月期贴现国库券
 9/17             日本                 标售20年期政府公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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