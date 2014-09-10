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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

*工商时报：

--总统马英九表示，台湾要发展成自由经济岛，势必要正视大陆的影响力。尤其大陆与南韩年底可能签订自由贸易协定(FTA)，届时台湾产品在大陆市占率一定会受极大影响。他呼吁立法院应尽速两岸协议监督条例，让服贸生效，不然对台湾非常不利，〞即便哪一党执政都一样〞。

--打击炒地皮，央行理监事会议拟提出工业区土地贷款管制措施。央行理监事会议将在本月25日召开，相关人士透露，央行已在评估将不动产放款管制措施的重点，从自用住宅移转到工业区土地放款，在本届理监事会议上提出工业区土地贷款管制措施，可能性愈来愈高。

--人民币汇率谷底回升，大型公股银行再祭出优利专案吸金，其中以土地银行最拚，最新祭出的3.21%利率，不仅在利率水准与其他金融同业相较最优惠，网银的入场门槛更只要5,000元人民币。

*经济日报：

--两岸货贸第九轮工作小组谈判今日登场，台湾将力拚面板、工具机、汽车、石化四大产业降税；先前中国大陆的主谈代表、大陆商务部台港澳司长陈星曾称，谈判原则为〞公平对待〞，意指农产品开放，将是双方攻防焦点。

--针对企业使用派遣劳工比率3%上限，劳动部长陈雄文指出，在两条件下同意提高比率，一是劳资达成协议；二是企业将派遣工纳入正职，按比率给予增额派遣。

--台塑 总经理林健男表示，美国房市复苏、石化产品因内需稳定成长而减少出口，有利台塑的出口；欧元区则有量化宽松、乌克兰与俄罗斯协议停火，石化需求将攀升。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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