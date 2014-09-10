《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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*工商时报：
--总统马英九表示，台湾要发展成自由经济岛，势必要正视大陆的影响力。尤其大陆与南韩年底可能签订自由贸易协定(FTA)，届时台湾产品在大陆市占率一定会受极大影响。他呼吁立法院应尽速两岸协议监督条例，让服贸生效，不然对台湾非常不利，〞即便哪一党执政都一样〞。
--打击炒地皮，央行理监事会议拟提出工业区土地贷款管制措施。央行理监事会议将在本月25日召开，相关人士透露，央行已在评估将不动产放款管制措施的重点，从自用住宅移转到工业区土地放款，在本届理监事会议上提出工业区土地贷款管制措施，可能性愈来愈高。
--人民币汇率谷底回升，大型公股银行再祭出优利专案吸金，其中以土地银行最拚，最新祭出的3.21%利率，不仅在利率水准与其他金融同业相较最优惠，网银的入场门槛更只要5,000元人民币。
*经济日报：
--两岸货贸第九轮工作小组谈判今日登场，台湾将力拚面板、工具机、汽车、石化四大产业降税；先前中国大陆的主谈代表、大陆商务部台港澳司长陈星曾称，谈判原则为〞公平对待〞，意指农产品开放，将是双方攻防焦点。
--针对企业使用派遣劳工比率3%上限，劳动部长陈雄文指出，在两条件下同意提高比率，一是劳资达成协议；二是企业将派遣工纳入正职，按比率给予增额派遣。
--台塑 总经理林健男表示，美国房市复苏、石化产品因内需稳定成长而减少出口，有利台塑的出口；欧元区则有量化宽松、乌克兰与俄罗斯协议停火，石化需求将攀升。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应