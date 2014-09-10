《中国已公布新股发行上市日程表》--9月10日

日本个股：丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/18 沪 华懋科技 732306 3,500 12.08 19.24 国金证券 9/23
9/18 沪 节能风电 780016 17,778 2.17 22.06 中德证券 9/23
9/22 沪 重庆燃气 730917 15,600 3.25 19.12 申银万国 9/25
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
9/10 深 菲 利 华 1,620 19.13 18.94 中银国际
9/10 深 天和防务 3,000 24.05 20.73 中信证券
9/10 深 腾信股份 1,600 26.10 22.70 招商证券
9/10 深 迪瑞医疗 1,534 29.54 20.80 国信证券
-- 深 好 利 来 002729 1,668 11.90 19.29 国金证券
-- 深 中来股份 300393 2,988 16.42 20.95 齐鲁证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。