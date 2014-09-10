美国个股：英特尔代价高昂的平板电脑晶片策略已见成效--执行长

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透旧金山9月9日 - 英特尔 执行长克兰尼克说，该公司规划今年付钱给制造商生产使用英特尔处理器的平板电脑的，这个计划已对英特尔市场份额发挥提振效用。他还说，希望能避免对智能手机采用这种代价高昂的策略。
英特尔最近几年在手机晶片(芯片)落后对手之后，克兰尼克定下一个目标，希望2014年有4000万台平板电脑使用英特尔晶片，去年是1,000万台。
为了达成目标，英特尔向制造商支付一些初期成本，用于研发使用英特尔晶片的平板电脑，并希望这些公司未来生产的设备能继续使用英特尔晶片。
大多数平板电脑采用的处理器源于对手英国ARM 的技术。
“我们在平板电脑方面的进展状况不错，”克兰尼克在旧金山的英特尔开发者论坛开始之前对记者说，“我们从无到有，如今我认为我们是真正的平板电脑制造商。”
英特尔股价今年迄今大涨约35%，远高于同期标普500指数的8%涨幅。
英特尔不愿透露自己花了多少钱吸引平板电脑制造商使用英特尔晶片。不过英特尔的移动及通讯部门第二季集团营收下滑83%至5,100万美元，营业亏损11.2亿美元，反映出英特尔切入智能手机及平板电脑领域所面临的困难。
克兰尼克表示，希望当他为2015年手机晶片设定新出货目标的时候，能避免使用这种代价高昂的补贴方式。
英特尔即将推出的Sofia智能手机晶片中，包括针对中国等发展中国家低价手机的3G版，也有一款针对美国的4G版。(完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应