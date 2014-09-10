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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 09:05 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.10%，上日加权利率3.1564%

路透上海9月10日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.10%，上日该期限加权平均利率为3.1564%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.1000% 3.1600% 3.1564%

周二银行间市场质押式回购总成交金额11,547.88亿元，在上周五的10,876.22亿元基础上再创新高。其中，隔夜品种为7,789.67亿元，较上一交易日的9,075.21亿元有所缩减；不过七天品种的成交量则近倍增至2,470.54亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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