《新兴市场重要经济事件预告》--9月10日-9月17日

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9月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定。
9月12日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言人包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
伦敦--中国副总理马凯和英国财政大臣欧思邦参加第六次中英经济财金对话。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
9月15日(一)
巴黎--中国副总理马凯与法国财长萨潘(Michel Sapin)共同主持第二次中法高级别经济财金对话(至9月16日)。
9月16日(二)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会，就经济政策发表讲话。(0300)
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，料不会公布利率声明。
9月17日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布政策利率决定。(1100)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应