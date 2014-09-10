《全球重要经济事件一览表》--9月10日--9月17日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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9月10日(三)
伦敦--英国央行总裁卡尼、副总裁夏菲克、货币政策委员会委员威尔和迈尔斯，将出席英国议会财政委员会会议，讨论8月份通胀报告。(1345)
日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方指标利率。
9月12日(五)
里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。
伦敦--中国国务院副总理马凯和英国财政大臣欧思邦出席第六次中英经济财金对话。
9月13日(六)
米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。
9月15日(一)
巴黎--中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘，在法国主持第二届中法高级别经济财金对话。(至9月16日)
9月16日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。(0130)
加拿大德拉蒙德维尔--加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话。(1630)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0800)。
9月17日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录。(0730)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划。(至9月18日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应