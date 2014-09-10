港报社评：举报罢课介入校政破坏信任撕裂社会--明报9月10日

香港＂保普选反占中大联盟＂（下称大联盟）设立热线电话，呼吁学生、家长、社会人士举报中学酝酿的罢课情况，教育界指摘热线之设立和运作，有如文革式批斗，制造分化，反弹强烈程度甚为罕见。大联盟举报热线的政治性质和操作，会搞乱学校管理，学校与师生之间、教师之间、学生之间，会因此出现互不信任景况，这是对学校和谐环境的根本破坏，影响极其深远。教育局对此不能含糊其词，应该清晰明确表达对大联盟举报热线的立场，使中学（包括官立和资助中学）就如何处理大联盟之介入校政，知所遵循。

若政改争议是一场斗争，则中央已经处于明显优势，建制阵营推动政改之策略，应该是尽量团结社会各界（ 包括泛民人士、学生等），争取落实人大常委会的决定；但是大联盟的举报热线却反其道而行之，不单制造人与人之间猜疑和不信任，实际上进一步撕裂社会，对于落实普选，看不到有丝毫积极正面作用。

另外，在关乎民主进程的重要关键时刻，学生经过独立思考，是否参加抗争行动，是他们的自由和权利；学校需要做的是对学生予以客观引导，做到平衡教学，使他们知道罢课的利弊得失，为自己的行为负责，并须得到家长同意，则这样的学生运动，可以丰富学生的公民知识及培育学生对核心价值的坚持和尊重。放在这个框架检视罢课与学生的关系，若处理得好，这是昇华学生质素的契机，值得珍视。(A06)