港报社评：举报罢课介入校政破坏信任撕裂社会--明报9月10日

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香港＂保普选反占中大联盟＂（下称大联盟）设立热线电话，呼吁学生、家长、社会人士举报中学酝酿的罢课情况，教育界指摘热线之设立和运作，有如文革式批斗，制造分化，反弹强烈程度甚为罕见。大联盟举报热线的政治性质和操作，会搞乱学校管理，学校与师生之间、教师之间、学生之间，会因此出现互不信任景况，这是对学校和谐环境的根本破坏，影响极其深远。教育局对此不能含糊其词，应该清晰明确表达对大联盟举报热线的立场，使中学（包括官立和资助中学）就如何处理大联盟之介入校政，知所遵循。
若政改争议是一场斗争，则中央已经处于明显优势，建制阵营推动政改之策略，应该是尽量团结社会各界（ 包括泛民人士、学生等），争取落实人大常委会的决定；但是大联盟的举报热线却反其道而行之，不单制造人与人之间猜疑和不信任，实际上进一步撕裂社会，对于落实普选，看不到有丝毫积极正面作用。
另外，在关乎民主进程的重要关键时刻，学生经过独立思考，是否参加抗争行动，是他们的自由和权利；学校需要做的是对学生予以客观引导，做到平衡教学，使他们知道罢课的利弊得失，为自己的行为负责，并须得到家长同意，则这样的学生运动，可以丰富学生的公民知识及培育学生对核心价值的坚持和尊重。放在这个框架检视罢课与学生的关系，若处理得好，这是昇华学生质素的契机，值得珍视。(A06)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应