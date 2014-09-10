港报社评：改善待遇，非靠罢工靠增值--星岛日报9月10日

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香港超过30%政府救生员罢工，导致政府要关闭九个公众泳池和13个泳滩悬挂红旗，包括维多利亚公园泳池和浅水湾。罢工行动成功引起社会关注，所引致市民的不便清楚不过，至于政府救生员人手和待遇是否合理，市民大多不甚了了。
工会要求增加人手，有救生员声称基于泳客安全，本应半小时会从更台下来巡逻池边，以舒缓脑部和眼睛压力，现时却要连续一个半小时留在更台上。今天的泳池比以前挤逼，救生员＂一眼关七＂，加人诉求容易获得市民认同，政府则表示在3年来在现有泳池和泳滩已增加了100多个名额。究竟怎样的人手编制才合乎工会的要求，工会要列出数据和理据，让大众评断。
现时救生员短缺是全行现象，政府救生员的待遇已经优于私人市场，都难吸引新人入行，原因是升职加薪前景有限。工会争取脱离技工职系，改为专业职系，有其专业资格考牌的要求作为支持，更重要是转变后可以提升待遇，让人看到不会入行10多年，都只能收取16,000港元的顶薪。政府的立场则是，救生员就算工龄长，但是工作性质不变，没有理由不断增加薪级点，公帑要花得合理。
救生员晋升阶梯不理想，年轻人为之却步，或者只以此为求学时期兼职跳板，有拯溺资格都转行。工会与其单是按照现有工作性质要求提高待遇，不如与管理阶层磋商较好的培训增值机制，以拓阔出路，才有望改善晋升阶梯。(A04)
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