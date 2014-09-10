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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:03 BJT

全球金市：现货金在三个月低位附近交投，受累于美联储提早加息预期

本周稍早公布的美联储研究报告令外界更加期待，央行官员可能在9月16-17日的政策会议上暗示较预期为早升息。

根据美国劳工部报告，美国7月职缺守在近13年高位，同时聘雇回升。

投资人担心强劲的经济数据可能促使美联储较预期更早升息。利率升高将使黄金等没有利息的资产失色。

乌克兰危机紧张情势缓解亦抑制对黄金的避险胃纳。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/王兴亚)
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