中港个股：中海集运与阿拉伯及法国同业结盟，以提升航线运营效率

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透香港9月10日 - 中国主要的集装箱航运公司--中海集装箱运输股份有限公司 称，已与阿拉伯联合航运和法国达飞海运集团 签署协议，在东西主干航线上进行合作，以有效提升航线运营效率。
该公司公告称，三方签署三份协议分别为“亚洲-欧洲区域合作协议”、“亚洲-地中海、亚得里海、黑海区域合作协议”以及“跨太平洋区域合作协议”，同意以共同投船、舱位互换、舱位买卖等形式，在东西主干航线上进行合作，后续还将进行船舶互租等形式合作。
中海集运表示，“通过本次合作，将有效提升公司航线运营效率，进一步发挥船舶大型化的优势，从而降低航线运营成本，有利于公司降低经营风险并提升经营业绩。”
协议有效期为24个月，如各方无异议则自动延续。中海集运称，本次合作属于开放型，因此公司将继续拓展与各家班轮公司的合作空间，完善航线布局。
法国达飞海运以总运力160.06万个TEU(标准箱)排名全球第三位；阿拉伯联合航运总部设在科威特，营运中心在迪拜，以总运力29.4万个TEU全球排名第19位。
中海集运此前公布，今年上半年由亏转盈，净利4.3亿元人民币，主要得益于处置附属公司带来收益；惟收入仍然少于服务成本，导致毛亏1.16亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应