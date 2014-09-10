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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:02 BJT

中港个股：中海集运与阿拉伯及法国同业结盟，以提升航线运营效率

路透香港9月10日 - 中国主要的集装箱航运公司--中海集装箱运输股份有限公司 称，已与阿拉伯联合航运和法国达飞海运集团 签署协议，在东西主干航线上进行合作，以有效提升航线运营效率。

该公司公告称，三方签署三份协议分别为“亚洲-欧洲区域合作协议”、“亚洲-地中海、亚得里海、黑海区域合作协议”以及“跨太平洋区域合作协议”，同意以共同投船、舱位互换、舱位买卖等形式，在东西主干航线上进行合作，后续还将进行船舶互租等形式合作。

中海集运表示，“通过本次合作，将有效提升公司航线运营效率，进一步发挥船舶大型化的优势，从而降低航线运营成本，有利于公司降低经营风险并提升经营业绩。”

协议有效期为24个月，如各方无异议则自动延续。中海集运称，本次合作属于开放型，因此公司将继续拓展与各家班轮公司的合作空间，完善航线布局。

法国达飞海运以总运力160.06万个TEU(标准箱)排名全球第三位；阿拉伯联合航运总部设在科威特，营运中心在迪拜，以总运力29.4万个TEU全球排名第19位。

中海集运此前公布，今年上半年由亏转盈，净利4.3亿元人民币，主要得益于处置附属公司带来收益；惟收入仍然少于服务成本，导致毛亏1.16亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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