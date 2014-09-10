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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:59 BJT

港报社评：防范黑心食品流窜，两岸齐堵舌尖祸端--信报9月10日

按照地域大致划分，香港一般叫作坑渠油，大陆一般叫作地沟油，台湾一般叫作馊水油，指的基本上是同一类惊吓程度极高的骇人东西：利用废弃油脂循环再造的廉价食油。因此，海峡两岸不妨将这种贻祸人间的黑心食品泛称之为劣质油。

劣质油的发源地本来是盛产黑心食品的大陆，没料到彼岸的台湾最近也揭发有奸商藉此谋取不义之财，馊水油一夜之间把宝岛馊掉了。台湾民进党立委蔡煌琅指出有可靠消息透露，涉案的强冠油厂长期从香港进口廉价劣质猪油。香港食安中心顾问医生何玉贤则证实香港一间公司曾向台湾出口猪油。综合目前各方资料推测，有机会是大陆劣质油运来香港后，再从香港转口运往台湾，不但在台湾祸遍南北，而且＂出口转内销＂令香港亦受到波及。

香港方面，立法会食物安全及环境衞生事务委员会主席黄碧云批评，食安中心未能吸取福喜事件教训，追查强冠油品去向效率太慢太被动，而且目前法例只规定业界须在＂合理时间＂交出单据以便追溯，但未有规定时限，业界要是采取不合作态度刻意拖延，政府亦无可奈何。

至于大陆，防范黑心食品的不二法门是反贪反贪再反贪、严惩严惩再严惩，任由贪官污吏上下其手的话，受到包庇纵容却可逍遥法外的奸商，早晚有一天会让中国地图变成一张化学元素周期表。

总的来说，防范黑心食品流窜，两岸四地自保之余，亦须及时交流情报，联手堵住舌尖上的祸端。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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