港报社评：苏独变数仍多，英镑莫看太淡--经济日报9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示支持苏格兰从英国独立的比例逾半，令英镑兑美元周一急挫1.4%，市场甚至炒作英镑将演欧元危机。惟英国统派大举让步及现实考虑下，苏独未必成事，英镑有机反弹。 市场看淡英镑声音愈唱愈高，除指一旦苏格兰独立，英国将失去近10%经济体积外，一连串不明朗因素如投资信心或将剧挫、英伦央行或要松银根挺经济信心，甚或可能祸及英国脱离欧盟的风险上升等；有投资大行甚至警告，可能触发资金外逃，导致如欧元危机般险况。 金融市场对消息敏感，各种可能风险更是避险以至炒作的最佳理由，令英镑滙价大为受压。英镑后向最关键的，显然是下周四的公投结果，会否如一些民调显示般独派胜出？ 情况未必如此，原因有三。 其一，早前因独派支持度大幅落后，英国统派缺乏危机感而未致力拉票，惟在新民调结果下，统派不分保守党、工党都急发力挽留，提出诸如将向苏格兰大举下放包括税务、支出、社会福利等多方面权力，甚至有意见指可考虑改行联邦制等，利诱苏格兰人留在英国。 其二，民调始终有异于真正投票，当选民拿着选票抉择时，不得不考虑现实后果，如脱离英国如何处理贸赤（不计石油出口）与财赤？资金会否急撤？老化的人口如何支撑经济？应否接受统派的橄榄枝，享受经济实利与下放的权力？等等。 其三，长者与外国居民选票或成关键。在苏格兰，60岁以上长者一向比其他年龄组别都积极投票，据调查他们有约2/3反对独立，故除非较支持独立的年轻选民一改冷漠纷纷投票，否则长者票或决定公投结果。此外，在约400万名选民中有50万外国居民，其中37万人在英格兰出生的多反对独立，若他们临危而踊跃投票，亦增统派胜算。 究竟苏格兰会否脱离英国独立，有待下周公投揭晓，惟在上述3个因素下，相较于目前民调所显示的，公投结果可能较有利于统派。若苏格兰独立不成，近日大幅下跌的英镑滙价，将有较大机会获支持回升。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应