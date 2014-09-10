港报社评：苏独变数仍多，英镑莫看太淡--经济日报9月10日

民调显示支持苏格兰从英国独立的比例逾半，令英镑兑美元周一急挫1.4%，市场甚至炒作英镑将演欧元危机。惟英国统派大举让步及现实考虑下，苏独未必成事，英镑有机反弹。 市场看淡英镑声音愈唱愈高，除指一旦苏格兰独立，英国将失去近10%经济体积外，一连串不明朗因素如投资信心或将剧挫、英伦央行或要松银根挺经济信心，甚或可能祸及英国脱离欧盟的风险上升等；有投资大行甚至警告，可能触发资金外逃，导致如欧元危机般险况。 金融市场对消息敏感，各种可能风险更是避险以至炒作的最佳理由，令英镑滙价大为受压。英镑后向最关键的，显然是下周四的公投结果，会否如一些民调显示般独派胜出？ 情况未必如此，原因有三。 其一，早前因独派支持度大幅落后，英国统派缺乏危机感而未致力拉票，惟在新民调结果下，统派不分保守党、工党都急发力挽留，提出诸如将向苏格兰大举下放包括税务、支出、社会福利等多方面权力，甚至有意见指可考虑改行联邦制等，利诱苏格兰人留在英国。 其二，民调始终有异于真正投票，当选民拿着选票抉择时，不得不考虑现实后果，如脱离英国如何处理贸赤（不计石油出口）与财赤？资金会否急撤？老化的人口如何支撑经济？应否接受统派的橄榄枝，享受经济实利与下放的权力？等等。 其三，长者与外国居民选票或成关键。在苏格兰，60岁以上长者一向比其他年龄组别都积极投票，据调查他们有约2/3反对独立，故除非较支持独立的年轻选民一改冷漠纷纷投票，否则长者票或决定公投结果。此外，在约400万名选民中有50万外国居民，其中37万人在英格兰出生的多反对独立，若他们临危而踊跃投票，亦增统派胜算。 究竟苏格兰会否脱离英国独立，有待下周公投揭晓，惟在上述3个因素下，相较于目前民调所显示的，公投结果可能较有利于统派。若苏格兰独立不成，近日大幅下跌的英镑滙价，将有较大机会获支持回升。(A12)