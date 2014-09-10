港报社评：为了孩子，家长要出声--文汇报9月10日

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＂保普选 反占中＂大联盟设立举报热线，收集中学内煽动学生罢课的情况。大联盟执委、教联会会长黄均瑜昨日批评反对派煽动手法与黑社会教唆犯法一样，罢课最终会引领学生犯罪。事实上，学联及反对派早已扬言罢课只是第一波的＂公民抗命＂，及后更会发动＂占中＂等一连串抗命行动。＂反占中＂大联盟设立举报热线，是要保护学生，出发点是为了学生的利益。最紧张学子学业的是家长，最担心学子被人鼓动犯事的更是家长。为了孩子，家长须积极发声，以形成强大的社会压力，阻止罢课及违法行动，以免孩子成为违法抗争的牺牲品，毁掉人生前途。
学联及学民思潮等激进学生组织，近日为了煽动学生参与罢课，不但故意扭曲全国人大常委会就政改的决定，更刻意淡化罢课以至＂公民抗命＂的后果，意图煽动不知就里的学生参与其中。现时学联、学民思潮的行径，与黑社会四处吸纳学生参与犯法活动并无分别。所不同的是，黑社会犯法外界容易察觉，但这些激进组织却打着＂占中＂旗帜，迷惑性更大
＂反占中＂大联盟设立举报煽动罢课热线，针对的并非是学生，而是教唆犯罪的不法分子；并非要在校园内煽动＂白色恐怖＂，而是要在校园筑起保护网，将犯法魔爪拒于校门之外。其出发点与广大家长是共通的。面对反对派意图将学子绑上违法＂占中＂的战车上，广大家长应该积极举报那些鼓吹或配合罢课的学校和教师，为了孩子，抵制罢课，坚拒＂占中＂。 (A05)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应