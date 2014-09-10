互联网金融：中国平安旗下壹钱包推首款固收理财产品，预期收益率6.9%

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透上海9月10日 - 随着以“余额宝”为代表的闲钱理财产品收益率近阶段逐步下滑，中国互联网理财市场积极拓展新产品，一些机构瞄准收益率稍高的固定收益理财产品。中国平安保险 旗下移动支付应用平台壹钱包近日推出其首款固收理财产品，预期年化收益率为6.9%。
中国平安 周二晚间新闻稿称，壹钱包最近推出“理财宝”平台，该平台定位偏重于长期闲置资金的定期理财需求。首期在该平台上线的是“富盈人生”产品(全称“平安养老富盈人生养老保障委托管理产品”)，一年期产品自周二（9日）起开放认购。
壹钱包网站显示，该款产品是中低风险、稳定收益的养老保障管理产品，认购起点为1,000元人民币，发售截止日为下周三（17日）。客户只能通过壹钱包APP（应用程序）使用银行卡购买。
壹钱包是中国平安互联网金融战略的重要门户，具备消费支付、金融增值、转账社交、生活缴费等功能。壹钱包此前推出的活钱宝，对接平安大华日增利货币基金，定位偏重于消费和现金管理的灵活型理财需求。
中国平安方面表示，此次“富盈人生”只是理财宝平台首次试水，作为平安集团互联网金融的核心平台，壹钱包将依托平安综合金融优势和专业财富管理经验，围绕用户的多样化理财需求，精选不同收益、不同期限的理财产品，满足用户从基础货基、中等理财到高端定制产品的不同需求。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应