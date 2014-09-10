《汇市简讯》薪酬结算日未对美元/日圆构成提振

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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* 美元/日圆未从东京薪酬结算日定盘中获得提振，或许因为需求不特别大
* 日本进口商和投资者仍打算逢低买入，106.00开始有买单
* 此水平向下存在买兴，但今日据称外资没兴趣
* 今天日高为106.25，此水准开始承压，卖单延续至106.50
* 106.50处有期权障碍，上方设有停止单，107.00处有更多期权
* 今天至今低点在106.04，106.00下方可能有弱势多头的少量停止单
(完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应