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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:05 BJT

《汇市简讯》薪酬结算日未对美元/日圆构成提振

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* 美元/日圆未从东京薪酬结算日定盘中获得提振，或许因为需求不特别大

* 日本进口商和投资者仍打算逢低买入，106.00开始有买单

* 此水平向下存在买兴，但今日据称外资没兴趣

* 今天日高为106.25，此水准开始承压，卖单延续至106.50

* 106.50处有期权障碍，上方设有停止单，107.00处有更多期权

* 今天至今低点在106.04，106.00下方可能有弱势多头的少量停止单

(完)

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