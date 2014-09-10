港报财经评论：黑天鹅造就入市机会--信报9月10日

黑天鹅造就入市机会/ 习广思

周一英国股汇齐挫，苏格兰政府下周四举行独立公投，赞成独立的选民在民调原本一直落后，但《周日泰晤士报》公布最新民调，情况竟然逆转，赞成与反对独立者分别为47%和46%；扣除答“不知”者，赞成和反对比例为51：49，赞成者首度超过反对者。造成以上股汇市震荡，英国政府难辞其咎，自8月底的电视公开辩论，赞成独立者大幅度增加，英国政府仍然爱理不理，满以为公投失败早成定局，却原来黑天鹅已经成形，现在英国政府才开始焦急，但可能已经太迟。

独立公投一旦通过，英国政坛将“大地震”。前年同意办独立公投的首相卡梅伦，将成为分裂国家的头号罪人，面临下台压力。金融市场也随即大乱，苏格兰日后将不能使用英镑，故不用分担英国国债，但当地未加入欧盟，也不能使用欧罗，货币问题本身就够麻烦。英国政府唯恐独立公投过关，赶紧允诺给予更多自治权，包括赋予苏格兰更多租税权、支出权等；同时又威胁一旦独立，苏格兰将失去英国政府的财政支援，届时须削减公共支出、提高税收，民众生活水平将下滑。国防部警告，独立后苏格兰将失去英军保护。外交部指出，欧盟将拖延、阻挠苏格兰加入欧盟。其实早在上月底，摩根大通已经表明要减持英国股汇资产，因为公投造成大量不确定因素，即使今次过关，未来将有两件大事影响英国前景，包括明年的大选，随之而来的是投票决定是否于2017年退出欧盟。

是次公投黑天鹅势将成为英镑及英国股市转势的一大重要事件，一如7月下旬马航客机在乌克兰坠毁，成为了欧盟联同美国向俄罗斯大举经济制裁的导火线，经济制裁又导致欧洲经济减速，造就之后一连串疲弱经济数据；通缩威胁加上经济转弱令欧洲央行提早行动，上周宣布减息实行负利率兼准备购债计划。据欧洲经济研究组织的见解，马航在乌克兰被亲俄叛军击落，是一连串后续经济事件的关键元素：马航MH17坠毁—＞欧美向俄罗斯实施经济制裁—＞企业停止或暂停资本投资或招聘计划—＞调查机构显示的景气指数进一步下滑—＞企业更不敢投资或放慢扩充步伐。(B02)

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圆汇向110进发/ 苏子

踏入9月份后，美元升势可说气势如虹，最近两年来最受看好的美元兑日圆，更于周初突破上半年的105.44日圆高位及上周的105.71日圆高位阻力；昨天欧洲入市后，汇价已经触及106.39日圆高位，与2008年10月所造的106.53日圆高位阻力，只相差14点子。按目前美元强劲上升动力来看，106.53日圆阻力相信不难在稍后突破，随后将朝着110日圆上升目标迈进。

本周初日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗（Etsuro Honda）警告，若安倍按照计划在明年10月再次调高销售税，即从目前的8%上调至10%，那将是一个错误的决定，因“安倍经济学”的效果正在明显减弱，若情况持续下去，只会迫使央行采取更多的刺激措施来实现央行的通胀目标；可是，再增加销售税却将降低消费者的实际购买力，并对国内需求造成打击，这意味着若明年强行调高销售税，即使央行同时推出更多刺激措施，亦可能于事无补。因此，本田建议日本政府最好把调高销售税的时间推迟一年半时间。按照本田的观点，不论日本是否如期增加销售税，看来央行将不能避免推出更多的刺激措施，结果将是令到目前正呈大弱势的日圆雪上加霜。若稍后日本央行推出刺激措施的同时，美国联储局亦如市场预期一般，正式进入加息周期，相信美元兑日圆届时有极高机会顺利突破110日圆心理关口。

本田在周初亦对日圆汇价作了一些评论。他指出，即使日圆汇价进一步下跌，对日本经济亦不会构成问题，因为圆汇贬值对日本出口及以日圆计价的外国投资带来正面效果，因此，圆汇进一步贬值亦不会令人感到意外。不过，留意本田亦指出，倘若美元兑日圆升至120日圆水平以上，便有些“过高”感觉。换言之，即美元兑日圆大方向的120日圆心理关口，极有可能是由前年10月开始上升浪的长线好仓获利目标。(B10)