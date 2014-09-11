《中国债券市场每日交易备忘》--9月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 至多50亿元人民币三年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.66% 国开行至多50亿元五年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.83% 国开行至多50亿元10年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.99% 上海市50.4亿元五年期自发自还地方债9:50-10:30招标 上海市37.8亿元七年期自发自还地方债9:50-10:30招标 上海市37.8亿元10年期自发自还地方债9:50-10:30招标 铁路总公司150亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.50%-5.50% 山东高速集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 福建能源集团2亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和招行主承 中国国电集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行主承 中国重型汽车集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和交行主承 山西焦化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行主承 沈阳市政集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 厦门港务 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 航天电子 1亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承 航天电子1亿元四个月期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承 广东温氏食品集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 开滦集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 上海临港经济发展集团9亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工行主承 广东恒健投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和兴业银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行/农行等承销 华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行/招行等承销 北京基础设施投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和民生银行主承 中外运长航集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和浦发银行主承 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中行主承 重庆水利投资集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 内蒙古北方重工业集团8.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和华夏银行主承 重庆航运建设3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和国开行主承 新密财源城市开发建设有限公司10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中原证券主承 天津新技术产业园武清开发区总公司8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 广州农商行41亿元10年期发行选择权(5+5)二级资本债10:00-11:0招标，利率区间6.00%-6.30% 杭州联合农商行10亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率区间5.50%-6.20% 齐鲁银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 徽商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 青岛银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 青岛银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 建设银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 农业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行 4亿元一年期同业存单10:00-11:00招标发行 宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6803% 平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 贵阳银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8509% ============================================================================ 二、新债上市： 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融041466022，票面利率5.14% 重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融041460087，票面利率5.24% 泰州市交通产业集团5亿元一年期短融041464060，票面利率5.27% 北京汽车4亿元七年期中票101469018，票面利率5.74% 玖龙纸业(天津)公司4亿元三年期中票101453014，票面利率7.18% 重庆旅游投资集团5亿元七年期中票101456063，票面利率6.80% 钱江水利 2亿元五年期中票101460033，票面利率6.33% 中国港中旅集团26亿元七年期中票101473010，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 威海市中城公有资产12亿元七年期固息债1480494，票面利率6.55% 马鞍山慈湖高新技术12亿元七年期固息债1480492，票面利率6.85% 安徽交通投资集团10亿元六个月期超短融 中国中信20亿元六个月期超短融 日照港集团10亿元九个月期超短融 华能国际 30亿元九个月期超短融 圣农发展 4亿元一年期短融 山东高速集团10亿元一年期短融 上海南汇发展集团8亿元一年期短融 昆山经济技术开发区资产经营1亿元一年期短融 天津钢管集团5亿元一年期短融 河北新合作控股集团3亿元一年期短融 江苏悦达集团20亿元一年期短融 海通证券 20亿元三个月期 招商证券 18亿元三个月期短融 青岛能源热电2亿元一年期短融 安徽国贸集团控股6亿元一年期短融 五洋建设集团2亿元一年期短融 江西投资集团2亿元一年期短融 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 广州港6亿元三年期中票 安徽新华发行集团控股10亿元五年期中票 北京汽车集团8亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 黄山旅游 4亿元一年期短融041353058到期兑付，票面利率5.3% 昆明钢铁控股有限公司15亿元一年期短融041353064到期兑付，票面利率5.95% 中国重型汽车集团有限公司17亿元一年期短融041355032到期兑付，票面利率5.5% 福建省电子信息(集团)2亿元一年期短融041359056到期兑付，票面利率6% 晨鸣纸业 18亿元一年期短融041360055到期兑付，票面利率5.8% 新凤鸣集团股份有限公司4亿元一年期短融041360056到期兑付，票面利率7.5% 三聚环保 2亿元一年期短融041369024到期兑付，票面利率7.7% 中信证券 40亿元三个月期短融071403006到期兑付，票面利率4.49% 兴业银行 20.05亿元10年期次级债091001到期兑付，票面利率4.3% 中信银行 20亿元六个月期同业存单111408001到期兑付，发行价格97.32元 06赣投债 068037付息 09兴业02 091002付息 12邵阳债 1280281付息 12虞交通债 1280282付息 12中石油MTN4 1282329付息 12鲁国投MTN1 1282330付息 13蚌埠城投债 1380266付息 13乳山国资债 1380271付息 14丰元1A 1489047付息 14丰元1B 1489048付息 13美凯龙MTN001 101351014付息 13清控MTN002 101361009付息 12中石油MTN4 1282329付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调 控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。 今日公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)