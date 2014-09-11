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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行： 
    
   中国国家开发银行 至多50亿元人民币三年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.66%
   国开行至多50亿元五年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.83%
   国开行至多50亿元10年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值4.99%
   上海市50.4亿元五年期自发自还地方债9:50-10:30招标
   上海市37.8亿元七年期自发自还地方债9:50-10:30招标
   上海市37.8亿元10年期自发自还地方债9:50-10:30招标
   铁路总公司150亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.50%-5.50%
   山东高速集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承
   福建能源集团2亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和招行主承
   中国国电集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行主承
   中国重型汽车集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和交行主承 
   山西焦化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行主承
   沈阳市政集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承           
   厦门港务 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承           
   航天电子 1亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承           
   航天电子1亿元四个月期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承            
   广东温氏食品集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承            
   开滦集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承            
   上海临港经济发展集团9亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工行主承            
   广东恒健投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和兴业银行主承            
   广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行/农行等承销            
   华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行/招行等承销            
   北京基础设施投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和民生银行主承
   中外运长航集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和浦发银行主承
   华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中行主承
   重庆水利投资集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承
   内蒙古北方重工业集团8.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和华夏银行主承
   重庆航运建设3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和国开行主承
   新密财源城市开发建设有限公司10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中原证券主承
   天津新技术产业园武清开发区总公司8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
   广州农商行41亿元10年期发行选择权(5+5)二级资本债10:00-11:0招标，利率区间6.00%-6.30%
   杭州联合农商行10亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率区间5.50%-6.20%
   齐鲁银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 
   徽商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 
   青岛银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   青岛银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500%
   建设银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801%
   中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601%
   农业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006%
   兴业银行 15亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行   
   浦发银行 4亿元一年期同业存单10:00-11:00招标发行 
   宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001%
   平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6803% 
   平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501%
   平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%   
   贵阳银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8509%                
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   二、新债上市：
   
   天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融041466022，票面利率5.14%
   重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融041460087，票面利率5.24%
   泰州市交通产业集团5亿元一年期短融041464060，票面利率5.27%
   北京汽车4亿元七年期中票101469018，票面利率5.74%
   玖龙纸业(天津)公司4亿元三年期中票101453014，票面利率7.18%
   重庆旅游投资集团5亿元七年期中票101456063，票面利率6.80%
   钱江水利 2亿元五年期中票101460033，票面利率6.33%
   中国港中旅集团26亿元七年期中票101473010，票面利率5.60%
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   三、缴款：
    
   威海市中城公有资产12亿元七年期固息债1480494，票面利率6.55%
   马鞍山慈湖高新技术12亿元七年期固息债1480492，票面利率6.85%
   安徽交通投资集团10亿元六个月期超短融
   中国中信20亿元六个月期超短融
   日照港集团10亿元九个月期超短融
   华能国际  30亿元九个月期超短融
   圣农发展 4亿元一年期短融
   山东高速集团10亿元一年期短融    
   上海南汇发展集团8亿元一年期短融   
   昆山经济技术开发区资产经营1亿元一年期短融
   天津钢管集团5亿元一年期短融
   河北新合作控股集团3亿元一年期短融
   江苏悦达集团20亿元一年期短融
   海通证券 20亿元三个月期
   招商证券 18亿元三个月期短融
   青岛能源热电2亿元一年期短融
   安徽国贸集团控股6亿元一年期短融
   五洋建设集团2亿元一年期短融
   江西投资集团2亿元一年期短融
   中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融
   广州港6亿元三年期中票
   安徽新华发行集团控股10亿元五年期中票
   北京汽车集团8亿元七年期中票
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   四、还本付息：                
   
   黄山旅游 4亿元一年期短融041353058到期兑付，票面利率5.3%
   昆明钢铁控股有限公司15亿元一年期短融041353064到期兑付，票面利率5.95%     
   中国重型汽车集团有限公司17亿元一年期短融041355032到期兑付，票面利率5.5%     
   福建省电子信息(集团)2亿元一年期短融041359056到期兑付，票面利率6%
   晨鸣纸业  18亿元一年期短融041360055到期兑付，票面利率5.8%
   新凤鸣集团股份有限公司4亿元一年期短融041360056到期兑付，票面利率7.5% 
   三聚环保 2亿元一年期短融041369024到期兑付，票面利率7.7% 
   中信证券 40亿元三个月期短融071403006到期兑付，票面利率4.49% 
   兴业银行 20.05亿元10年期次级债091001到期兑付，票面利率4.3%      
   中信银行  20亿元六个月期同业存单111408001到期兑付，发行价格97.32元
   06赣投债 068037付息
   09兴业02 091002付息
   12邵阳债 1280281付息
   12虞交通债 1280282付息
   12中石油MTN4 1282329付息
   12鲁国投MTN1 1282330付息
   13蚌埠城投债 1380266付息
   13乳山国资债 1380271付息
   14丰元1A 1489047付息
   14丰元1B 1489048付息
   13美凯龙MTN001 101351014付息
   13清控MTN002 101361009付息
   12中石油MTN4 1282329付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调
控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。 
    
    今日公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%)
              居民消费价格指数(CPI)        (7月2.3%)       
    9/13公布8月固定资产投资(不含农户)      (1-7月17.0%)        
              社会消费品零售总额           (7月12.2%)      
              工业增加值                   (7月9.0%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值       (8月初值50.3)                       
    9/27公布1-8月规模以上工业企业利润  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)
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