港报财经评论：美股老牛上树，未届熊出没时--经济日报9月10日

美股老牛上树，未届熊出没时/ 林瑞芬

恒指周一收报25,190点，微跌0.2%；国指周一微升0.35%至11,408收市。港股昨休市而A股则开市，上证指数收报2,326，微升0.1点。本周起，中国8月份宏观资料将陆续出台。未来一周，生产者价格指数（PPI）、居民消费价格指数（CPI）、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资和社会消费品零售总额等宏观数据将逐一公布，市况将受数据好坏而波动。对中国内地经济表现暂时没有太大的冀望，数据只要不逊于市场太多，应该对市况冲击有限。沪港通通车在即，除非欧、美市场有突发变化，不然，预计A股维持反覆升势，上证至少挑战2,400。

说到外围，欧洲再发招量宽，但因乌克兰政治问题与俄罗斯仍交恶，经济前景谈不上明朗化。至于美国量宽已走到尽头，最担心是随时公布或提早加息，成为未来全球股市最大波动变数。事实上，美股今年来升势已不及去年畅顺，如同老牛上树，一旦不够力，滑倒落地有惊险。按显示标普500指数近月虽又被推上新高，但技术分析指标RSI营造顶背驰，而道指只是平顶，未能随标普500指数进一步，升势放缓。近周更有诺奖得主、耶鲁大学Robert Shiller教授发表其独创衡量股市估值高低的一个常用指标——周期调整市盈率（CAPE,Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio），即用股价除以10年收益均值，指出美股的CAPE已逾26，追溯至1881年以来，历史上只有三次出现过比这高的情况，一次是1929年大崩盘前，第二次是2000年科网股泡沫爆破前，第三次是2007年金融危机前，每次当CAPE达到了这些高度，市场就有可能会崩溃，需要警觉。

利用这些统计数据来预测美股大跌的可能性，还只能当个参考，毕章历史不会重复上演，但投资者也当理解美股自次按危机爆破后能节节上升，也是因为三次量宽用钱堆砌出来，这五年多以来，实体经济究竟增长多少，表现如何，心里有数。且看对外围经济敏感度高的和黄 股价表现，在今年7月筑顶后，目前仍落后大市，未见与恒指同步创新高，股价仍企于50天线之下。因此，一旦美国联储局就加息有所定案，将是未来全球股市的震荡最大凶险。(B05)

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公路股高息，越秀交通最吸引/ 余少文

中国内地股市假期后复市只能靠稳，国企指数9月或继续整固，至于高息股之一的公路股，随着股价走高令息率下降，惟越秀交通基建 股息最吸引。过去一直指出，内银股和公路股是最高息的中资股，是收息之选，只是H股要收取股息税，令这些高息股吸引力打折扣。高息股另一个令人失望的地方是增长放缓，如内银股未来盈利增长会降至单位数，公路股盈利只能持平，惟只要维持目前的派息率，公路股仍有一定吸引力，尤其大市不明朗又或调整期间，往往可以成为避难所，尤其股价出现深度调整，只要盈利前景平稳，吸引力大。

其实，公路股上半年盈利表现不俗，除江苏宁沪 和安徽皖通 盈利倒退外，其余都录得增长，增长最劲是深圳高速 多赚3.4倍，因为出售资产获利11亿人民币，惟剔除特殊收益，仍然有50%增长，难怪近年获不少证券商看好。如以五家公路H股和一家红筹公路股合计，上半年收入增长13%至166亿人民币，盈利则升37%至54亿人民币。当然，如撇除深高速的特殊收益，合计盈利增长只有8%，主要是最赚钱的宁沪半年盈利倒退所致。展望全年，据彭博综合证券商预测，预期六家公路股合计盈利逾93亿人民币，同比增长20%，低于上半年的增幅；若然不计入深高速的特殊收益，则全年盈利增长会降至6%，主要是公路股下半年盈利普遍跟上半年相差不大，四川成渝 、深高速等下半年盈利更会低于上半年。

至于2015年，撇除特殊收益下，预期公路股可维持单位数增长，预期盈利有增长的包括宁沪、浙江沪杭甬 和越秀交通，当中又以沪杭甬和越秀交通未来两年可持续低增长，得以保持派息率。实际上，中国内地增加高速公路、高铁等，为众公路股带来车流量分流的压力，部分公路股便受这因素而出现个别公路收入减少或增长显着放缓的现象，如宁沪、皖通等；与此同时又要面对经济放缓和贸易不振而造成的货车流量下跌现象，如宁沪。(B06)