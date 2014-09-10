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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:13 BJT

中国金融：将制定银行负债管理办法，落实薪酬延期追索扣回制度--银监会

路透北京9月10日 - 中国银监会主席尚福林周二晚间表示，银监会将研究制定商业银行负债管理和评价办法，评估商业银行负债质量，加强负债质量管理。 　

尚福林在中国银行业协会第六届会员大会三次会议上表示，银行要从负债项目的真实性、负债构成的稳定性、负债来源的多样性、负债获取的主动性、负债成本的适当性、与资产的匹配性角度加强管理，提高负债质量。

“随着利率市场化推进和多层次金融市场不断发展，银行负债结构多元化，负债成本逐步攀升，资金来源稳定性下降，加大了银行流动性风险管理的难度。”他指出。

尚福林指出，要把绩效薪酬延期追索和扣回制度落实到位，促使银行薪酬激励与经营成本和风险暴露相一致，防止过度冒险行为；推动银行绩效考核由增长型向稳健型转变，由求规模向重特色转变。

对于优化业务治理，他称，要加快推进分支机构制、条线事业部制、专营部门制、子公司制改革，实现风险防控与效率提升的协调统一；当前重点要落实好理财事业部制和同业法人总部专营部门制改制要求。

对于风险风控，尚福林强调，要警惕业内外风险传染放大，近年来，非正规金融活动异常活跃，非法集资、民间高利贷、不规范的网络金融业务等有向银行业传染风险的趋势。

他表示，要加快完善表外业务管理制度，特别要针对近期增长迅猛的委托贷款等业务，加强资金来源合规性、真实性把关，严格区分委托业务和自营业务，确保责任分担清晰；针对大宗商品贸易融资及信用证业务风险管理问题，加强真实贸易背景的尽职调查、强化合规管理。

此前，银监会表示，拟对商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理。

尚福林曾在银监会半年工作会上指出，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域,及时处置互保联保、担保圈、担保链、企业群和各类仓单融资风险等。

银监会官方网站显示，截至6月末，商业银行不良贷款率1.08%，比年初上升0.08个百分点，不良贷款余额比年初增加1,024亿元人民币。该不良率再创2011年第一季度以来最高水平。(完) (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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