中国金融：信托业保障基金管理办法征求意见，剑指通道业务--报载

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京9月10日 - 备受关注的中国信托业保障基金轮廓已现，中国证券报周三报导称，监管层近日下发中国信托业保障基金管理办法（征求意见稿），将设立中国信托业保障基金，主要用于信托公司的机构重组和短期流动性救助。业内人士认为，该办法的实施或将对信托公司的通道业务产生较大冲击。
征求意见稿指出，将设立中国信托业保障基金有限责任公司，负责基金的筹集、管理和使用；基金的资金来源于信托公司表内外资产余额认购以及文件规定的另外四种途径。管理办法将自10月起施行。
中国信托业保障基金是指按照该办法规定筹集形成，用于防范信托行业系统风险和处置单体信托机构风险的资金，将由中国信托业协会联合信托公司等机构发起设立中国信托业保障基金有限责任公司，负责基金的筹集、管理和使用。 值得关注的是，对于认购基金部分，该文件进一步规定，信托公司按净资产余额的1%认购，资金信托按新发行金额的1%认购，财产信托按其收益的一定比例认购，具体办法另行规定。
资金信托认购的基金中，属购买市场标准化产品的投资性资金信托的，其基金由信托公司认购；属融资性资金信托的，其基金由融资者认购，在每只资金信托计划发行终了时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向基金公司集中划缴。 报导援引某央企系信托公司高管称，如果正式文件将按照“资金信托按新发行金额的1%认购”这一条款执行，将对信托公司的通道类业务产生较大影响，将进一步加速通道类业务向基金子公司、券商资管转移。 根据信托业协会此前公布的数据，今年二季度末，信托管理的信托资产规模达到12.48万亿元人民币。其中单一资金信托的规模为8.48万亿元，占比67.99%。而实际上，这其中大多数为银信合作的通道类业务。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应