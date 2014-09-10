国际油市：美国原油期货升向93美元，因美国原油库存降幅大于预期

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0034 GMT，美国10月原油合约 上涨0.19美元，报每桶92.94美元。上日攀升0.09美元，结束此前三日连跌。
布兰特原油 上涨0.28美元，至每桶99.44美元，中止四连跌。布兰特原油期货周二下跌1.04美元，结算价报99.16美元，为2013年4月以来最低结算价。
美国石油协会(API)数据显示，9月5日止当周，美国原油库存减少190万桶至3.591亿桶，降幅大于分析师预期的110万桶。
API数据显示上周美国汽油库存增加71.9万桶，馏分油库存上升170万桶。路透调查分析师预估为汽油库存减少20万桶，馏分油库存增加60万桶。
能源资料协会(EIA)周二在月报中称，8月美国原油日产量平均达860万桶，为1986年7月来最高水平。
EIA还将美国2015年原油日产量预估上调25万桶，至953万桶。
但EIA将2014年全球石油日需求增长预估下调8万桶，至104万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/王兴亚)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应