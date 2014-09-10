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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 09:30 BJT

国际油市：美国原油期货升向93美元，因美国原油库存降幅大于预期

0034 GMT，美国10月原油合约 上涨0.19美元，报每桶92.94美元。上日攀升0.09美元，结束此前三日连跌。

布兰特原油 上涨0.28美元，至每桶99.44美元，中止四连跌。布兰特原油期货周二下跌1.04美元，结算价报99.16美元，为2013年4月以来最低结算价。

美国石油协会(API)数据显示，9月5日止当周，美国原油库存减少190万桶至3.591亿桶，降幅大于分析师预期的110万桶。

API数据显示上周美国汽油库存增加71.9万桶，馏分油库存上升170万桶。路透调查分析师预估为汽油库存减少20万桶，馏分油库存增加60万桶。

能源资料协会(EIA)周二在月报中称，8月美国原油日产量平均达860万桶，为1986年7月来最高水平。

EIA还将美国2015年原油日产量预估上调25万桶，至953万桶。

但EIA将2014年全球石油日需求增长预估下调8万桶，至104万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/王兴亚)
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