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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:00 BJT

****《港报快速浏览》--9月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：举报罢课介入校政破坏信任撕裂社会--明报                         
 港报社评：改善待遇，非靠罢工靠增值--星岛日报                             
 港报社评：防范黑心食品流窜，两岸齐堵舌尖祸端--信报                       
 港报社评：苏独变数仍多，英镑莫看太淡--经济日报                           
 港报社评：为了孩子，家长要出声--文汇报                                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：黑天鹅造就入市机会--信报                                   
 港报财经评论：美股老牛上树，未届熊出没时--经济日报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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