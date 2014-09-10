台湾货币市场：短率渐往区间高位靠拢，但资金供应尚属充足

* 月内利率亦往区间高位挪移

* 短票跨月利率区间变宽

* 银行资金多缺不一

记者 林妙容

路透台北9月10日 - 台湾银行间短率周三仍相对稳定，但有渐往区间高位靠拢趋势。银行人士表示，今日市场整体资金供应充足，但因本月为季底利率易上难下，供应资金的银行亦缓和提高拆出利率，令成交利率趋向区间高位。

此外，资金调度人士亦指出，由于各家金融机构对季底的内控规定不同，资金亦多缺不一，加上综合考量季底流动性需求及利率成本，令成交的价格区间也渐次变宽。

〞月内拆款利率还在范围内，但还是看资金状况往高位靠拢一点。〞一拆出资金的本地银行调度人士说。

市场交易员指出，虽然离季底尚早，但市场提早调度令气氛谨慎，利率没有下跌的空间。部分有资金需求的票券商也会愿意以稍高的月内拆款利率拿钱，先行弥补部分资金缺口，以替代利率已明显走高的短票市场资金调度。

交易员指出，近来货币市场对于央行是否将于本次理监事会释出升息前景的讯号看法不一，但视为影响市场利率的重大变数。因而预料在央行9月下旬会议声明之前，都以保守调度因应9月资金流动。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 早盘暂收升3.9分报29.966。

--台湾加权股价指数 大跌1.15%，报9,326点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.386%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日为0.380-0.430%。两周拆款利率区间则暂在0.390-0.445%，上日在0.420-0.450%。

**短票利率区间拉宽**

短票市场方面，大型票券交易商表示，跨月自保短票今日因市场资金充裕，尚能维持在上日区间内，但利率还是隐隐有走扬压力。

但在免保票部分利率已先行走高至0.70%，小型票券商与银行承作的跨月自保票亦见成交在0.65%，虽然成交金额尚少，但显示票券商为顾及月底的流动性，愿松动以较高利率售出短票。

〞现在流量操作和成本要兼顾。〞一位大型票券商交易员说。

一买票的银行亦表示，各家票券商考量不同，使得短票利率高低落差加大，部分坚持低位利率的票券商〞可以撑就撑住〞，但部分票券商考量流动性愿意以较高利率成交。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%，和上日相同；少量成交在0.63-0.65%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略为走高至0.61%，前一日在0.598%。

台湾央行今日存单到期金额2,243亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币，其他交易日落点分别为周四2,289.3亿及周五814.8亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为341亿台币，累积超额准备为467亿台币、加计前期1%的超额准备为1,072亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率持平上日，由于寿险业者提前准备周五要交割的公司债，自市场收回资金，但整体银行仍有余钱以支应不足，整体资金情势大致平稳。

交易人士表示，周五有中油以及台塑化的公司债交割，这使得寿险提前预做准备，向投信基金解约，收回资金。但整体而言市场资金情势仍然相对平稳。

〞有人要解约，新钱要找一下，对利率没有影响，〞一大型证券商交易员表示。

而近期国际板的美元债券发行量仍然相当高，他们也说，寿险业者若是将更多长期的资金配置于此，可能令短期部位配置稍少，影响货币市场的资金水位，但倒也不可能把部位降至零，这个影响性尚待观察。

今日有南亚 26亿台币公司债还本。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，大致与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，亦同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。