中国新债：财政部第六批代理招标地方债总额533亿，期限三年、五年及七年

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海9月10日 - 中国财政部最新公告称，分别将于9月15日(下周一)及9月24日代理招标发行今年第六批地方政府债，总额533亿元人民币，期限包括三年、五年及七年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，其中9月15日将首次招标326亿元，三年和五年期各半，包括吉林、内蒙、天津、海南、大连、宁波六个省市。
具体内容如下:
地区 三年期 五年期
发行额(亿元) 发行额(亿元)
吉林 48 48
内蒙 50 50
天津 21 21
海南 24 24
大连 9 9
宁波 11 11
--------------------------------------
合计 163 163
此外，9月24日将招标207亿元七年期品种，除上述省市之外，还包括安徽、贵州、辽宁、厦门、湖南六个省市。
具体内容如下:
地区 七年期
发行额(亿元)
吉林 25
湖南 38
厦门 4
辽宁 21
安徽 35
贵州 22
西藏 3
内蒙 25
天津 10
海南 12
大连 6
宁波 6
--------------------
合计 207
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)
浏览具体详情，请点击中国债券信息网网站 here
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应