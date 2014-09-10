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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:55 BJT

中国新债：财政部第六批代理招标地方债总额533亿，期限三年、五年及七年

路透上海9月10日 - 中国财政部最新公告称，分别将于9月15日(下周一)及9月24日代理招标发行今年第六批地方政府债，总额533亿元人民币，期限包括三年、五年及七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，其中9月15日将首次招标326亿元，三年和五年期各半，包括吉林、内蒙、天津、海南、大连、宁波六个省市。

具体内容如下:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

吉林 48 48

内蒙 50 50

天津 21 21

海南 24 24

大连 9 9

宁波 11 11

--------------------------------------

合计 163 163

此外，9月24日将招标207亿元七年期品种，除上述省市之外，还包括安徽、贵州、辽宁、厦门、湖南六个省市。

具体内容如下:

地区 七年期

发行额(亿元)

吉林 25

湖南 38

厦门 4

辽宁 21

安徽 35

贵州 22

西藏 3

内蒙 25

天津 10

海南 12

大连 6

宁波 6

--------------------

合计 207

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

浏览具体详情，请点击中国债券信息网网站 here

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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