台湾央行：共发行2,211.5亿台币存单，存单发行余额减31.5亿

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透台北9月10日 - 台湾央行周三公布，共发行2,211.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,243亿相较，存单发行余额减31.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,187.5
91天期 0.93 14.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行3,620.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,552亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为341亿台币，累计超额准备为467亿台币、加计前期1%的超额准备为1,072亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。