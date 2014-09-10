中国环保：大气污染防治法公开征求意见，将建重污染天气监测预警体系

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透北京9月10日 - 中国国务院法制办公室称，中国大气污染防治法（修订草案征求意见稿）向社会公开征求意见，表示中国将建立重污染天气监测预警体系，实施排污许可制度，同时突出燃煤、机动车、扬尘等重点领域以及重点区域的大气污染防治。
意见征求截止至2014年10月8日。意见稿称，中国将建立重污染天气监测预警体系。可能发生严重雾霾等重污染天气时，省级人民政府须适时发出预警，县级以上地方人民政府将依据重污染天气预警启动应急响应，采取责令有关企业停产限产、限制部分机动车行驶等应对措施。
征求意见稿要求实行排污许可管理制度，对重点大气污染物排放总量控制。省级人民政府应按照国务院的规定削减和控制本行政区域的重点大气污染物排放总量，超过排放总量控制指标的地区，将暂停新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件的审批。
在重点领域大气污染防治方面，征求意见稿表示，国家将进行煤炭消费总量控制，优化煤炭使用方式，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放；在机动车船污染防治方面，国家鼓励发展公共交通，合理控制机动车保有量，推广应用节能环保型机动车和新能源机动车。
征求意见稿还特别指出，县级以上地方人民政府可以根据本行政区域大气污染防治的需要和机动车排放污染状况，划定高污染车辆禁行区。意见稿并强化了对有关政府和部门及其工作人员的追责机制及违法排污行为的处罚力度，对有关违法行为规定了没收违法所得、处以罚款、吊销许可证、责令停产整治以及责令停业、关闭等行政处罚。
今年5月，为应对严峻的大气污染，中国国家发改委发布能源行业加强大气污染防治工作方案，提出近期中期及长期目标，包括争取今年关停200万千瓦小水电，推动提高油品质量，改善能源消费结构。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应