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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:09 BJT

《焦点》日本7月核心机械订单上升，缓解经济前景忧虑

资本支出是首相安倍晋三通货再膨胀政策(俗称“安倍经济学”)成功的关键，决策者希望藉此形成企业产出、家庭收入与支出不断增长的良性循环。

企业在今年稍早增加支出，用于Windows操作系统(视窗作业系统)升级等方面，随后在4-6月控制支出。分析师预期，随着暂时性因素逐步消失，资本支出将会重现升势，因企业获利稳定，且需要对设备进行汰旧换新并解决劳动力短缺问题。

内阁府数据显示，7月扣除船舶和电力设备的核心机械订单较上年同期增长1.1%，预估为增加0.6%。

周一公布的修正数据显示，日本经济4-6月环比年率为萎缩7.1%，因资本支出下滑，且消费税上调打击民间消费。路透调查分析师预计当前一季经济料成长3.8%。

预计安倍将在年底前决定是否按计划于2015年10月再度上调消费税税率至10%，而当前一季反弹的力度将对此起到关键作用。(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 白云/张若琪/戴素萍)
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