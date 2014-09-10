金属期市：LME期铜和期镍自沉重跌势中回升，受益于美元涨势暂歇

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海期交所主力11月期铜合约 下跌1.1%至每吨49,020元人民币(7,989美元)，上海期锌 和期铅 开盘分别跌3%和2.3%，之后削减跌幅。
美元兑欧元周二跳升至14个月高位，因投资人押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期更早升息，此观点打压债券价格下跌，并致使全球股市走软。
中国总理李克强周二表示，中国不能依靠宽松信贷来提振经济。他并称，中国经济增长很难避免出现短期波动。
此前菲律宾一项寻求暂停未加工矿石出口的议案在国会下院委员会获批。但该议案的支持者周二在接受路透专访时表示，建议的禁令可能要到大约七年后才会实施。这可能缓和了镍价承受的压力。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应