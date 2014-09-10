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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:49 BJT

金属期市：LME期铜和期镍自沉重跌势中回升，受益于美元涨势暂歇

上海期交所主力11月期铜合约 下跌1.1%至每吨49,020元人民币(7,989美元)，上海期锌 和期铅 开盘分别跌3%和2.3%，之后削减跌幅。

美元兑欧元周二跳升至14个月高位，因投资人押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期更早升息，此观点打压债券价格下跌，并致使全球股市走软。

中国总理李克强周二表示，中国不能依靠宽松信贷来提振经济。他并称，中国经济增长很难避免出现短期波动。

此前菲律宾一项寻求暂停未加工矿石出口的议案在国会下院委员会获批。但该议案的支持者周二在接受路透专访时表示，建议的禁令可能要到大约七年后才会实施。这可能缓和了镍价承受的压力。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰)
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