中国货币市场：回购利率小涨资金紧意增大，关注公开市场进一步动向

路透上海9月10日 - 在成交量连创新高后，中国银行间市场周三主要回购利率止跌小涨。而因除国开行以外的其他机构出资愿意明显萎缩，资金面紧意较此前有所增加，其中券商和基金等主要以信用债为融资质押品的机构，压力尤其明显。

交易员表示，目前还不清楚本轮流动性转紧的直接原因，不排除是中秋节银行走款，以及吉视传媒转债发行等多因素共同作用。按常理，本周资金面应该不至于太过恶化，可先看看明日央行公开市场操作情况再做判断。

上海一券商交易员称，因受质押品、以及交易对手等限制，其可获得资金渠道多集中在地方性银行等小机构。虽然国开行一直为市场提供流动性，但从国开行借得资金的机构若不出钱，资金面压力随之增加。

在经历早盘七天和隔夜回购被在加权成交基础上加逾百个基点(bp)的报价后，该交易员无奈指出，“我们只是希望(出资方)不要太黑的情况下，把钱借平就行。”

自上周四以来，银行间市场质押式回购成交均突破万亿元人民币，其中上周五和周二两天连续刷新历史高点。

与券商和基金等机构在借入资金价格上的劣势相比，银行情况略好，不过整体需求也十分旺盛。

上海一银行交易员透露，除国开行外，其他大型银行罕有出钱，而股份制及地方性银行需求不减，令资金紧意进一步扩散。不过若明日央行公开市场可适当安抚市场，加上吉视转债冻结资金即将解冻，近两日资金形势或不必过于担心。

“转债冻结的钱要回来了，如果明天公开市场不净回笼，应该也会好一些。当然下周开始缴税，还有季末效应如果出来，那就不好说了。”后一交易员认为。

吉视传媒 拟发行17亿元可转债，上周五(5日)为网上、网下申购日，周二(9日)为网下申购定金验资，今日为网上申购资金验资。网下、网上冻结资金将于周四至周五陆续解冻。

对于节后资金紧张的原因，华中一银行交易员表示，这可能是中秋节后银行走款还在持续、吉视传媒转债发行，准备下周新股发行，以及季末谨慎因素等多重因素的共同作用。

央行公开市场周二进行了150亿元14天期正回购操作，中标利率持平在3.70%。按当日100亿元正回购到期计算，单日实现50亿元资金净回笼。另据路透统计，周四(11日)公开市场将还有100亿元的正回购到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8472 2.8267 +2.05

七天 3.1919 3.1564 +3.55

14天 3.3986 3.3957 +0.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0000 5.2900 -29.00

七天 4.0000 4.3000 -30.00

14天 4.4050 4.0900 +31.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 2.8400 +14.00

七天 3.2500 3.2900 -4.00

14天 3.4200 3.4100 +1.00

Shibor

其中:隔夜 2.8390 2.8160 +2.30

七天 3.1610 3.1520 +0.90

三个月 4.6495 4.6522 -0.27