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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 10:14 BJT

英国政经：首相卡梅伦将亲赴苏格兰，呼吁勿支持独立

民族党领袖萨蒙德(Alex Salmond)在爱丁堡表示，TNS民调结果显示反对独立的阵营已经"分崩离析"。

TNS主管Tom Costley表示，民调显示9月18日的公投结果现在已是“难分轩轾”。

受访者中反对苏格兰独立的比例从一个月之前的45%下降至39%；赞成独立的比例虽是略低的38%，但较一个月之前的32%已有大幅上升。

英国星期日泰晤士报的YouGov民调显示，在表态的民众当中，赞同独立的人数占51%，反对独立的人数占49%。

英国央行总裁卡尼表示，若苏格兰独立并与英国其他地区组建货币联盟，可能会与主权相互冲突。

这对希望能继续使用英镑的民主党人士来说又构成新的打击。

英国三大主要政党已排除了与独立的苏格兰组建货币联盟的可能性，引发外界质疑苏格兰将使用何种货币。

鉴于英国目前是经济、外交和军事强国，又是北大西洋公约组织(NATO)和欧盟的主要成员国，以及联合国安理会的永久成员国，因此苏格兰独立还将引起国界以外的许多麻烦事。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 白云)
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