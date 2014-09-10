五矿期货：中国期指短线多头离场，调整压力上升

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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以下内容节选自9月10日的《期货日报》：
周二大盘弱势振荡，期指表现弱于现指，主力合约基差升水幅度收窄。盘后期指总持仓略减少1172手至19.7万手，仍是近期较高水平。其中当月合约减少4904手至14.6万手，此前两个交易日共增加1.5万手。减仓幅度仅有不到三分之一，暗示短线争夺并未结束。回看近一周来的走势，当月基差经历快速上升后，周二出现明显调整迹象，暗示前期多方获利后，离场意愿较强烈。另一方面，持仓增长率目前已回升至前高附近水平，说明后期增仓空间已有限，短线调整压力上升。
因多方减仓幅度略大于空方，IF1409、IF1410和IF1412合约前20名席位净空仓再增687手至2.57万手，是近18个交易日来最高水平。其中主力合约IF1409的前20名净空持仓上周四时一度骤降至1.36万手，随后又激增至1.73万手，最新值为1.78万手，相比于前期最高的1.9万手仍有一定差距。近一周来净空仓波动较为剧烈，说明短线资金力量成为当下市场的主导。这与上半年时的情况很不同，反映市场对中长期走势预期的不确定性上升。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应