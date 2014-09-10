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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:49 BJT

五矿期货：中国期指短线多头离场，调整压力上升

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

周二大盘弱势振荡，期指表现弱于现指，主力合约基差升水幅度收窄。盘后期指总持仓略减少1172手至19.7万手，仍是近期较高水平。其中当月合约减少4904手至14.6万手，此前两个交易日共增加1.5万手。减仓幅度仅有不到三分之一，暗示短线争夺并未结束。回看近一周来的走势，当月基差经历快速上升后，周二出现明显调整迹象，暗示前期多方获利后，离场意愿较强烈。另一方面，持仓增长率目前已回升至前高附近水平，说明后期增仓空间已有限，短线调整压力上升。

因多方减仓幅度略大于空方，IF1409、IF1410和IF1412合约前20名席位净空仓再增687手至2.57万手，是近18个交易日来最高水平。其中主力合约IF1409的前20名净空持仓上周四时一度骤降至1.36万手，随后又激增至1.73万手，最新值为1.78万手，相比于前期最高的1.9万手仍有一定差距。近一周来净空仓波动较为剧烈，说明短线资金力量成为当下市场的主导。这与上半年时的情况很不同，反映市场对中长期走势预期的不确定性上升。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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