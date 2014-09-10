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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:53 BJT

期货日报：大连大豆价值面临重估，中长期看好

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

策略主要内容为逢低买入大豆，主要是基于受国产大豆产量下降、干旱因素等影响，连豆表现强于美豆。中长期来看，国产大豆“非转基因”、“食用品质”等特性有望使大豆实现价值重估，摆脱油用大豆价格约束，价格将受到提振。

CBOT大豆本轮下跌始于6月30日USDA种植面积报告公布后，美豆种植面积超出预期，截至9月5日，主力11月合约累计下跌219点，跌幅17.83%。而大豆价格走势则出现分化，虽然一度受到美豆拖累回落，但随后触底反弹并有望冲击年内新高，呈现出内强外弱的格局。

连豆期货其价值长期以来被油用大豆约束，价格存在较大低估。国产大豆多用于食用消费，而压榨用量仅占产量的三成，并呈下滑趋势，进口大豆多用于工业压榨，不允许其他用途，国产和进口大豆终端消费有重要区别，国产大豆食用概念应当凸显，深挖大豆食品生产潜力。反映到连豆期货的价格上，长期来看面临重估。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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