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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:58 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

*明报：

--金银业贸易场理事长张德熙表示，若将来在深圳前海兴建黄金白银交易所、检证中心及贵金属仓库项目，港商可以利用深圳的外发铸金设施加工成制品入仓及在前海的金库交收，然后再拆售予当地的珠宝首饰商进一步加工，这比起直接在深圳交收估计最少节省30%运作成本。

*星岛日报：

--联华超市 与大股东百联集团就收购义乌市生活超市有限公司签订框架协议，联华拟发行新股支付有关代价，预期每股代价为3.97港元，较停牌前报价5.32港元折让25.4%，惟交易金额未定。

*苹果日报：

--本报统计27间H股中期业绩，发现17间或63%净负债率上升，平均数较去年底涨6.6百分点，至84.1%。

--去年香港为全球最大投资移民输入地并引入922.7亿港元投资资金，但据投资移民顾问公司景鸿环球的董事长关景鸿称，预期今年香港排名将回落至第二位，美国将取代为最受欢迎投资移民地。

*东方日报：

--恒发洋参 拓展VIP业务，即透过联络私人客户进行大额销售，公司主席杨永仁表示，目标在五个主要城市包括香港、上海、北京、深圳及广州各有100人销售团队，之后再进军新加坡及台湾市场。

*大公报：

--香港中旅 总经理许慕韩表示，公司研究引入战略伙伴，为此管理层最近到新加坡进行路演；此外，公司希望改变低质素的旅游现象，例如透过整合景区资源，参照迪士尼及海洋公园的做法以一张门票收费可参观景区内所有景点，以提升旅客体验。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 张亚璇/雷美珍；审校 曾祥进)
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