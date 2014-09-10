《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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*明报：
--金银业贸易场理事长张德熙表示，若将来在深圳前海兴建黄金白银交易所、检证中心及贵金属仓库项目，港商可以利用深圳的外发铸金设施加工成制品入仓及在前海的金库交收，然后再拆售予当地的珠宝首饰商进一步加工，这比起直接在深圳交收估计最少节省30%运作成本。
*星岛日报：
--联华超市 与大股东百联集团就收购义乌市生活超市有限公司签订框架协议，联华拟发行新股支付有关代价，预期每股代价为3.97港元，较停牌前报价5.32港元折让25.4%，惟交易金额未定。
*苹果日报：
--本报统计27间H股中期业绩，发现17间或63%净负债率上升，平均数较去年底涨6.6百分点，至84.1%。
--去年香港为全球最大投资移民输入地并引入922.7亿港元投资资金，但据投资移民顾问公司景鸿环球的董事长关景鸿称，预期今年香港排名将回落至第二位，美国将取代为最受欢迎投资移民地。
*东方日报：
--恒发洋参 拓展VIP业务，即透过联络私人客户进行大额销售，公司主席杨永仁表示，目标在五个主要城市包括香港、上海、北京、深圳及广州各有100人销售团队，之后再进军新加坡及台湾市场。
*大公报：
--香港中旅 总经理许慕韩表示，公司研究引入战略伙伴，为此管理层最近到新加坡进行路演；此外，公司希望改变低质素的旅游现象，例如透过整合景区资源，参照迪士尼及海洋公园的做法以一张门票收费可参观景区内所有景点，以提升旅客体验。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇/雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应