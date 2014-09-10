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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 09:58 BJT

国信期货：美元强势且国内需求疲软，沪铜节节下挫

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

近阶段，有色金属上方压力逐渐加大，强势品种铝锌陷入高位回调，前期相对弱势的铜也承压下行，全球市场上美元强势飙升的压力渐显，而国内金属陷入内需疲软以及供应增加的双重压力。内忧外患下，金属领头羊铜振荡下行的概率较大，建议投资者以空头思路为主。

进入9月，金融市场迎来宏观数据和央行会议云集的“超级周”，其间欧洲央行意外降息成为全球焦点，并盖过黯然失色的美国8月非农数据，在欧美经济不同的货币政策倾向下，强势美元成为市场主题，对美元计价的大宗商品价格构成压力。

中秋美景难以拂去现实的忧虑，近阶段中国经济数据表现不尽如人意，内需疲软令有色金属压力很大。除经济数据的疲软，国内重点投资目标的落实情况也堪忧，作为中国铜需求主力军的电力行业投资额度难以实际兑现，令国内铜消费“外强中乾”。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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