中国新债：铁路总公司周四将招标发行150亿元固息债，期限七年

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透上海9月10日 - 中国铁路总公司周三公告称，将于周四(11日)在银行间市场招标发 行150亿元人民币固息债，期限七年。 刊登在中国证券报的发行公告称，该期债具体招标时间为11日上午10:00-11:00。采用 单一利率(荷兰式)招标方式。票面利率为公告日前五日一年Shibor 五日均值加 上基本利差，基本利差区间为-0.50%-0.50%。按此计算，利率区间为4.50%-5.50%。 该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证 券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。 上述债券的发行期限为一个工作日，即9月12日，缴款截止日和起息日也为当日。 自1995年起，截至本期债券发行前，中国铁路建设债券共发行8,937亿元，已兑付177亿 元，尚未到期8,760亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息426.27亿元 。 中期票据共发行1,600亿元，已兑付550亿元，尚未到期1,050亿元，未到期的中期票据 存续期内每年需支付利息50.01亿元。 短期融资券共发行2,600亿元，已兑付2,400亿元，尚未到期200亿元，未到期的短期融 资券存续期内每年需支付利息10.38亿元；超短期融资券共发行650亿元，均已兑付。 截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为 18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273. 62亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应