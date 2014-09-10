中国新债：铁路总公司周四将招标发行150亿元固息债，期限七年

路透上海9月10日 - 中国铁路总公司周三公告称，将于周四(11日)在银行间市场招标发 行150亿元人民币固息债，期限七年。 刊登在中国证券报的发行公告称，该期债具体招标时间为11日上午10:00-11:00。采用 单一利率(荷兰式)招标方式。票面利率为公告日前五日一年Shibor 五日均值加 上基本利差，基本利差区间为-0.50%-0.50%。按此计算，利率区间为4.50%-5.50%。 该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证 券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。 上述债券的发行期限为一个工作日，即9月12日，缴款截止日和起息日也为当日。 自1995年起，截至本期债券发行前，中国铁路建设债券共发行8,937亿元，已兑付177亿 元，尚未到期8,760亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息426.27亿元 。 中期票据共发行1,600亿元，已兑付550亿元，尚未到期1,050亿元，未到期的中期票据 存续期内每年需支付利息50.01亿元。 短期融资券共发行2,600亿元，已兑付2,400亿元，尚未到期200亿元，未到期的短期融 资券存续期内每年需支付利息10.38亿元；超短期融资券共发行650亿元，均已兑付。 截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为 18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273. 62亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)