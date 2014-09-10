期货日报：沪胶期价创五年半新低，短期料难有改观

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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以下内容节选自9月10日的《期货日报》：
突出的供需矛盾让沪胶期价连续下跌，昨日沪胶主力1501合约轻松击穿14,000元/吨整数关口，终盘报收于13,530元/吨，较前一交易日下跌4.62%。值得一提的是，沪胶主力1501合约价格盘中更是一度触及跌停，创下2009年3月以来新低。
“商务部宣布终止对进口丁苯橡胶的反倾销措施是一个很大诱因。” 一位行业人士表示，目前国内丁二烯结构性紧缺，导致丁苯橡胶、顺丁合成橡胶价格大涨。现在国产全乳胶现货价格比顺丁橡胶还便宜，这种情况很不正常。如今反倾销措施取消后，丁苯橡胶和顺丁橡胶进口量可能会大增，顺丁等合成橡胶对全乳胶的支撑作用消失，天胶也会顺势下滑。
眼下国内轮胎企业面临着来自美国又一轮的反调查，其对外出口前景堪忧。而国内能否迎来“金九银十”还是个很大的问号，如此内外交困之下，天胶下游消费市场预期比较黯淡。(完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应