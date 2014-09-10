版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:02 BJT

期货日报：沪胶期价创五年半新低，短期料难有改观

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

突出的供需矛盾让沪胶期价连续下跌，昨日沪胶主力1501合约轻松击穿14,000元/吨整数关口，终盘报收于13,530元/吨，较前一交易日下跌4.62%。值得一提的是，沪胶主力1501合约价格盘中更是一度触及跌停，创下2009年3月以来新低。

“商务部宣布终止对进口丁苯橡胶的反倾销措施是一个很大诱因。” 一位行业人士表示，目前国内丁二烯结构性紧缺，导致丁苯橡胶、顺丁合成橡胶价格大涨。现在国产全乳胶现货价格比顺丁橡胶还便宜，这种情况很不正常。如今反倾销措施取消后，丁苯橡胶和顺丁橡胶进口量可能会大增，顺丁等合成橡胶对全乳胶的支撑作用消失，天胶也会顺势下滑。

眼下国内轮胎企业面临着来自美国又一轮的反调查，其对外出口前景堪忧。而国内能否迎来“金九银十”还是个很大的问号，如此内外交困之下，天胶下游消费市场预期比较黯淡。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐